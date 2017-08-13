Trabzonspor 'Kral'ı ile kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Maçtan önce, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta önceki gün şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Saygı duruşu sırasında ve öncesinde taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İyiki varsın Eren", tezahüratlarla teröre büyük tepki gösterdi.

Atiker Konyasporlu futbolcuların sahaya ısınmak için çıktığı tişörtün arka kısmında "iyikivarsın Eren", ön tarafında ise 2 şehidin fotoğrafı ile "şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazısı yer aldı.

Bordo-mavili taraftarlar, "Ferhat gibi yüreği olup Şehadete Erenler! Selam olsun" yazılı pankart açtı.

İlk yarı

3. dakikada Atiker Konyaspor, öne geçti. Okay Yokuşlu'nun hatalı pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Fofana, ceza alanına girerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

9. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından, üst köşeden filelere gitti: 1-1

12. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olcay Şahan'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu'nun yükselerek yaptığı kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada şık bir şekilde rakibinden sıyrılan Yusuf Yazıcı, topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun rakibinin müdahalesine rağmen yaptığı yerden vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.