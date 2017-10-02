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Buradasınız : » » Trabzonspor İstanbul'da mağlup olmadı

Trabzonspor İstanbul'da mağlup olmadı

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Saral, "Daha iyi olacağına dair sözümüz var. Trabzonspor iyi yolda." dedi.

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Trabzonspor İstanbulda mağlup olmadı

Süper Lig'de deplasmanda dün Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon İstanbul'da oynadığı 3 zorlu maçta da mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında Fenerbahçe, 5. haftasında Medipol Başakşehir ve 7. haftasında Beşiktaş karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu belirterek, "İstanbul'da kaybetmeyen Trabzon, başarı dolu geleceğin işaret fişeğidir. Güzel olacak uşaklar! Geliyoruz. Zor fikstürden çıktık. Yol kazaları olmadı değil. Mutlu değilsek bile umutluyuz. Daha iyi olacağına dair sözümüz var. Trabzonspor, iyi yolda." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Jose Sosa ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşamki gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyük başarılara imza atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Trabzonspor, İstanbul, süper lig, Beşiktaş
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