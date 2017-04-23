Trabzonspor ikinci yarıdaki büyük çıkış yakaladı

Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, 2017 yılında yakaladığı çıkışla ilk yarının kötü izlerini sildi.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, 2017 yılında yakaladığı çıkışla ilk yarının kötü izlerini sildi.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1,12 gibi düşük bir ortalamada kalırken, son yılların en kötü dönemini geçirdi.

Ligin ikinci bölümünde ise başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibi, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan elde ederek, maç başına 2,41 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünde tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 4-3'lük sonuçla aldı.

8 basamak yükseldi

Ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla 8 basamak yükselen Trabzonspor, ligin 28. haftası itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu.

Deplasmanda 127 gündür namağlup

Antalyaspor galibiyetiyle yoluna devam eden Trabzonspor, dış sahada 127 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünde oynanan son 7 dış saha maçında yenilgi görmedi.

Dış sahada elde ettiği puanlarla son 6 sezon içindeki en iyi deplasman performansını gösteren bordo-mavilli ekip, oynadığı 28 lig maçının 14'ünde kalesini gole kapatarak, rakiplerine geçit vermedi.