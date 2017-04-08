Trabzonspor ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, 2017 yılındaki resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşadı.

Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıktığı 13. resmi maçta mağlubiyetle tanıştı.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş maçından önceki 12 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı ekip karşısında yenilmezlik unvanını sürdüremedi.

Beşiktaş, önemli engeli aştı

Beşiktaş, maçın uzatma bölümünde gelen galibiyet golüyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.

Puanını 61'e yükselten siyah-beyazlılar, 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile de puan farkını 8'e çıkardı.

Medical Park'ta ilk golü yedi

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'daki 5. maçında Beşiktaş karşısında kalesinde ilk kez gol gördü.

Bordo-mavili ekip Medical Park Arena'da daha önce çıktığı maçlarda, Gaziantepspor'u 4-0, Galatasaray'ı 2-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Yeni stadındaki ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, siyah-beyazlı ekip karşısında 4 gole engel olamadı.

Quaresma sakatlandı, Cenk Tosun cezalı

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Quaresma sakatlanınca oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 30. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Quaresma, ayağına yapılan ilk tedavinin ardından sekerek oyun alanından çıktı ve yerini Aboubakar'a bıraktı.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Bu futbolcu gelecek hafta Adanaspor maçında takımda yer almayacak.

Trabzonspor'da kaleci Onur Recep Kıvrak da maç sonu gördüğü sarı kart ile bu sezon dördüncü kartını alarak cezalı oldu.

Taraftar rekoru kırıldı

Medical Park Arena'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı.

En son Galatasaray maçını 33 bin 809 taraftar önünde oynayan bordo-mavililerin Beşiktaş mücadelesini ise 35 bin 513 taraftarın izlediği açıklandı.

Maç bitiminde Trabzonspor taraftarları, iki takımı da alkışladı.