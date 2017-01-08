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Trabzonspor, Güray Vural'ı Kayserispor'a verdi

Trabzonspor Kulübü, Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor ile anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

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Trabzonspor, Güray Vuralı Kayserispora verdi

Trabzonspor Kulübü, Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor ile anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Güray Vural' ın Kayserispor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli 2 milyon 163 bin 500 liradır." ifadesine yer verildi.

Güray Vural, bu sezon bordo-mavili takımda 8 lig maçında 571 dakika forma giymişti. AA

Etiketler: Trabzonspor Kulübü, Güray Vural, kayserispor
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