Trabzonspor, eski gol kralına kavuşuyor

Bordo-mavili kulüple 18 Temmuz 2012 tarihinde sözleşmesini feshederek Galatasaray ile anlaşan milli oyuncu, Çin deneyiminin ardından tekrar Karadeniz ekibine dönüyor.

Golcü oyuncu, Trabzonspor'da oynadığı 2,5 sezonda 75 lig maçında görev yaptı, 55 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla 2011-12 sezonunda 34 maçta attığı 33 golle Süper Lig'de gol kralı oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa'nın da en golcü 3. ismi olarak ön plana çıkan Burak Yılmaz, son 20 yılda, bir sezonu en yüksek gol sayısıyla bitiren futbolcu unvanını Trabzonspor'da yakaladı.

Trabzonspor'da 4. gol kralı

Milli futbolcu, Necmi Perekli, Fatih Tekke ve Gürcü oyuncu Şota Arveladze'den sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı mutluluğu yaşayan 4. oyuncu unvanını aldı.

Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-77 sezonunda 18, Şota Arveladze 1995-96'da 25, Fatih Tekke ise 2004-05'te 31 golle krallık tacını taktı.

Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu

Burak Yılmaz, 1974-75'ten itibaren en üst seviye ligde mücadele etmeye başlayan Trabzonspor'da, bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak da tarihe geçti.

Golcü oyuncu, 2004-05 sezonunda 31 gol atan Fatih Tekke'yi 2011-2012'de ligin 33. haftasındaki Fenerbahçe maçında attığı golle geçmeyi başarmış ve bu unvanı elde etmişti.

2010-11 sezonundan kalan ikinci isim

Burak Yılmaz, Trabzonspor'un son yıllarda en başarılı olduğu, 82 puan ve averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-11 sezonundaki kadrodan yer alacak ikinci isim olacak.

Kaptan Onur Recep Kıvrak'la birlikte 2010-11 sezonunda forma giyen Burak Yılmaz, bu dönemden takımda yer alan bir başka isim olarak kadroda bulunacak.

Forma numarası merak konusu

Trabzonspor'daki ilk döneminde ve kariyeri boyuncu ağırlıklı olarak 17 numarayı tercih eden Burak Yılmaz'ın, transferinin resmiyet kazanmasının ardından bu kez kaç numaralı formayı giyeceği merak konusu oldu.

Karadeniz ekibinde 17 numaralı formayı, geçen sezon başında transfer edilen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi giyiyor.