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Trabzonspor Castillo'nun bonservisini aldı

Trabzonspor, sezon başında kiraladığı Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun bonservisinin alındığını borsaya bildirdi.

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Trabzonspor Castillonun bonservisini aldı
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer'a 1 milyon dolar ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır." ifadesine yer verildi.
 
Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon başında 3 milyon dolar ödeyerek ABD ekibi FC Dallas'tan kiralamış, 7 Ocak 2017 tarihine kadar 1 milyon dolar ilave bedel ödemesi halinde kesin transferin sağlanacağını borsaya bildirmişti.
 
Castillo, Karadeniz ekibinde ligin 16 haftalık ilk bölümünde 10 maçta 596 dakika forma giyerken 1 asist yaptı.
 
Etiketler: Trabzonspor, Kolombiya, fabrian andres castillo sanchez
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