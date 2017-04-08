Trabzonspor - Beşiktaş maç özeti (4-3)

Nefeslerin tutulduğu dev maçta top filelerle 7 kez buluşurken futbolseverler adeta gole doydu.

İkinci yarının en başarılı takımı olan Trabzonspor, lider Beşiktaş karşısında iki kez geri düşmesine karşın müzadeleyi bırakmayarak öne geçmeyi de başardı. Ancak uzatma dakikalarındaki gole engel olamayınca sahadan yenik ayrıldı.

Nefesleri kesen bu 90 dakikada Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri; 4. dakikada Cenk Tosun, 55. dakikada Vincent Aboubakar, 74. dakikada Anderson Talisca ve 90+1. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini ise 25'te Okay Yokuşlu, 63'te Fabian Castillo ve 65'te Hugo Rodallega attı.

Bu sonucu ardından Beşiktaş 61 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen Trabzonspor 44 puanda kaldı.