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Trabzonspor Avrupa kupalarına katılım yolunda yara aldı

Bordo-mavililer, son 4 haftada 4 puan toplayarak, Avrupa kupalarına katılım yolunda yara aldı.

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Trabzonspor Avrupa kupalarına katılım yolunda yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son 4 haftadaki performansıyla duraklama dönemine girdi.

Sezonun ikinci bölümünde topladığı 30 puanla, haftaya, en başarılı ekip olarak giren bordo-mavililer, söz konusu dönemdeki ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi, 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 4 haftada ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 4 puan toplayarak, Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli kayıplar yaşadı.

Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 10 haftasında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, son 4 haftada ise Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduktan sonra Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Son 2 haftada Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım, Kayserispor'a da 3-2 yenildi.

Sıralamada beşincilikte kaldı

Ligin ilk yarısında 18 puanla 13. sırada yer alan Trabzonspor, ikinci bölümde ilk 10 maçta aldığı sonuçlarla beşinciliğe kadar yükseldi.

Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamazken, ilk 4 içinde kendine yer bulamadı.

İç sahada daha fazla kaybetti

Ligin ikinci bölümünde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 30 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında deplasmanda 7 maçta 19 puan toplarken, sahasındaki 7 maçta 11 puanda kaldı.

Medical Park Arena'da işler tersine döndü

Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da ilk maçlarda aldığı başarılı sonuçları aradı.

Bordo-mavililer, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'daki ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ardından Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yenme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Medical Park Arena'da ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan çıkararak yeni stadında taraftarının da desteğiyle ligde Avrupa yolunda önemli puanlar elde etti. Bordo-mavililer, 4 maçta 360 dakika boyunca kalesinde rakiplerine gol şansı dahi vermedi.

Beşiktaş maçıyla düşüşe geçti

Trabzonspor, ikinci yarıda Medical Park Arena'da oynadığı Beşiktaş maçıyla düşüşe geçti.

Lider rakibi karşısında sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, hem ikinci yarıda hem de yeni stadında ilk yenilgisini alırken, kalesinde de ilk golleri gördü.

Bordo-mavililer, evinde daha sonra Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Trabzonspor, sahasındaki son 3 karşılaşmada galip gelemedi, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan çıkardı, Avrupa yolunda 8 puan kaybetti. Evindeki ilk 4 maçta kalesinde geçit vermeyen bordo-mavililer, son 3 müsabakada ise 7 gol yedi.

Etiketler: Trabzonspor, Avrupa Kupaları
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