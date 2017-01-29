Trabzonspor açılışı 'farklı' yaptı

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden bordo-mavililer, yeni stadına da bu sezonki en farklı galibiyetini alarak "merhaba" dedi.

Karadeniz ekibi, 4 günlük süre içinde eski ve yeni stadında tarihe geçecek galibiyetler alma mutluluğu yaşadı.

İlk kez 3 maç üst üste galip geldi

Trabzonspor, Gaziantepspor'u yenerek bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, 18. haftada da Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantepspor karşısında da galip gelerek bu sezon ilki gerçekleştirdi.

İlk gol Castillo'dan

Trabzonspor'un Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta ilk golü atan isim Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo oldu.

Maçın 15. dakikasında aynı zamanda bordo-mavili formayla ilk golünü atan Castillo, karşılaşmada iki gol kaydetti.

Medical Park Arena'da ilk gol pasını ise Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynan son maçtaki tek golü kaydeden N'Doye verdi.

Taraftarın ilgisi büyük oldu

Trabzonspor'un yeni stadındaki ilk karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

24 bin seyirci kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu sezon arkasında büyük taraftar desteği bulamayan bordo-mavililerin, yeni stadındaki ilk karşılaşmasında seyirci sayısı 22 bin 645 olarak açıklandı.

Maç sonu kolbastı

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonrasında orta sahada toplanarak kolbastı oynadı.

Yeni transfer Olcay Şahan ve yabancı futbolcuların da yer aldığı kolbastı gösterisine taraftarlar da alkışlarla eşlik etti.

Futbolcular, takım malzemecisi Hayati Yalçın'ı da yanlarına çağırarak birlikte kolbastı oynadılar.

Bordo-mavili futbolcular, maç sonunda kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. AA