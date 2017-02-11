  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Trabzonspor 4'te 4 yaptı

Trabzonspor 4'te 4 yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Osmanlıspor, iç sahada üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

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Trabzonspor 4te 4 yaptı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 3 puanla tanışamadı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017'de oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlıspor, bu süreçte tek puanını başkent derbisinde elde etti.

Osmanlıspor, lige verilen ara sonrası ilk resmi maçında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi.

Beşiktaş maçıyla 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren mor-sarılılar, daha sonra seyircisinin önünde Antalyaspor'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor, Trabzonspor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde 27 puanı bulunan Osmanlıspor, böylece son 4 maçını Ankara'da oynamasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Ankara deplasman oldu

Başkent temsilcisi, ayrıca iç sahada üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Başkent ekibi, Osmanlı Stadı'nda çıktığı 11 maçta 13 puan topladı. Evinde 3 galibiyet alan Osmanlıspor, sahadan 4'er kez de beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. 

Etiketler: Osmanlıspor, Trabzonspor
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