Trabzonspor 2010-2011 sezonundaki rekoruna göz dikti

Bursaspor'u 17. haftada deplasmanda 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlayan Trabzonspor, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0, 20. haftada da Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı.

En son 2011-2012 sezonundaki 4 maç üst üste kazanma başarısını bu sezon Osmanlıspor galibiyetiyle tekrarlayan Karadeniz ekibi, bu kez ligi 82 puanla averajla ikinci sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık seriyi yakalamaya çalışacak.

2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde söz konusu dönemi yakalayacak.