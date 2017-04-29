Trabzon'da golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

2. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinden N'Doye'un sert şutunda, kaleci Hopf topu üstten kornere çeldi.

9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada Khalili'nin soldan kullandığı korner atışında, arka direkte yalnız kalan Luccas Claro'nun yakın mesafeden yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada Onur Recep Kıvrak'ın uzun pasında savunmanın arkasında sol çaprazında topla buluşarak kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Onazi'nin uzun pasında, sağ çaprazda kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

42. dakikada sakatlanan Okay Yokuşlu'nun yerine Castillo oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı korner atışında, iyi yükselen Rodallega'nın sert kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada N'Doye'un pasında topla buluşan Rodallega kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Hopf, tehlikeyi kornere göndererek önledi.

52. dakikada Castillo'nun pasında Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Hopf topu çeldi. Dönen topu bu kez Rodallega kaleye göndermek istedi ancak savunmaya çarpan top yandan kornere çıktı.

61. dakikada Rodallega'nın pasında, sol çaprazda Mas'ın şutunda, kaleci Hopf yatarak topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Aydın Karabulut'un ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak topu kornere çeldi.

75. dakikada Castillo'nun pasında yakın mesafede Olcay Şahan'ın yerden şutunda kaleci Hopf, bir kez daha topa sahip olarak tehlikeyi önledi.

85. dakikada Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

88. dakikada Pereira'nın sağdan kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu Rodallega yerden kaleye doğru gönderdi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.