  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Totti, Roma demektir'

'Totti, Roma demektir'

Roma'nın sportif direktörü "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo, kulübün efsane futbolcusu Francesco Totti'nin sezon sonunda emekliye ayrılacağını söyledi.

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Totti, Roma demektir

İtalyan basınına konuşan Monchi, takımın kaptanı 40 yaşındaki Totti'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Totti'nin geçen yıl yenilediği sözleşmesinde, kulübünde oyuncu olarak son bir yıl daha forma giyeceğine ilişkin madde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolcunun emekliye ayrılmasının ardından 2017-18 sezonunda teknik ekibe katılarak kulüpte kalmaya devam edeceğini belirten Monchi, "Francesco Totti, Roma demektir. Onunla olabildiğince yakın olmak istiyorum. Onun bildiklerinin yüzde birini öğrenmek bile beni çok mutlu eder." diye konuştu.

Profesyonel futbol kariyerine, altyapısından yetiştiği Roma'da 1992'de başlayan Totti, İtalyan temsilcisinde çıktığı 782 maçta 306 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulübün efsane oyuncusu haline gelmişti.

Etiketler: francesco totti, Ramon Rodriguez Verdejo, roma, İtalya Birinci Futbol Ligi
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