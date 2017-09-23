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Buradasınız : » » Tottenham ve Celtic derbilerden galip ayrıldı

Tottenham ve Celtic derbilerden galip ayrıldı

İngiltere ve İskoçya'da oynanan derbi maçlarda Tottenham ile Celtic rakiplerini mağlup ederek haftayı üç puanla kapadı.

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Tottenham ve Celtic derbilerden galip ayrıldı

Premier Lig'in 6. haftasında sezona kötü başlayan Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, Olimpiyat Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Tottenham, Christian Eriksen ile 60. dakikada farkı üçe çıkardı. Javier Hernandez ve Cheikhou Kouyate'nin durumu 3-2'ye getirdiği Londra derbisinde kalan bölümde skoru koruyan Tottenham, sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk takımda forma giyen Serge Aurier, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

24 yaşındaki İngiliz golcü Kane, West Ham United ile Premier Lig'de oynadıkları son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.

Celtic'in bileği bükülmüyor

Ligde 500 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen Celtic, tarihi "Old Firm" derbisinde Glasgow Rangers'a konuk oldu.

Glasgow şehrinin en köklü 2 takımının karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelede yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Tomas Rogic, 65. dakikada Leigh Griffiths kaydetti.

Brendan Rodgers'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Celtic, yenilmezlik serisini derbi maçlarda 10, ligde ise 46 maça çıkardı. 

Etiketler: Tottenham, celtic, Premier Lig
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