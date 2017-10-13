'Tolga Ciğerci'yi Fenerbahçe maçına hazırlamaya çalışıyoruz'

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, tedavisine devam ettikleri futbolcuları Tolga Ciğerci'yi, Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisine hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Doktor Yener İnce, GS TV'de katıldığı programda, Tolga Ciğerci'nin durumu hakkında açıklamada bulundu.

Tolga'nın tedavisinin planlanan şekilde devam ettiğini anlatan İnce, "Bizim 'ağırlıksız ortam koşusu' dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor. Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konyaspor maçı için teknik ekiple de görüşeceğiz. Onların da fikrini alacağız. Bu maçtan ziyade daha önce de belirttiğimiz gibi bir sonraki (Fenerbahçe) mücadele için hazırlamaya çalışıyoruz. Öngördüğümüz program devam ediyor, durumu iyi gidiyor." diye konuştu.

Yener İnce, milli takımlara giden oyuncularının sorunsuz bir şekilde geri döndüğünü aktararak, "Milli takımlardan çok büyük bir sakatlıkla dönen olmadı. Ufak tefek darbeye ve zorlanmaya bağlı sıkıntıları olan oyuncularımız var. Milli takımlarda oyuncular aynı şekilde idman yapmadıkları için durumları buraya gelince bir miktar yeniden yapılandırıyoruz. Son idmana Tolga Ciğerci hariç tüm takım çıktı. Gayet güzel bir idman yapıldı. Ufak tefek sıkıntıları da giderdik." ifadelerini kullandı.

Uzun yolculuklar sonrası takıma katılan oyuncuların durumu ve uygulanan programla ilgili de bilgi veren Yener İnce, "Muslera çok uzun yoldan geldi. Onu mümkün olduğunca rahatlatmaya çalışıyoruz. Uykusu ve diğer konularla ilgili özel tedbir almaya çalışıyoruz. Büyük fedakarlıkla oynamış oluyor. Elimizden geldiğince onu maça hazırlamaya çalışıyoruz. Afrikalı oyuncularımız da benzer şekilde direkt gelemeyebiliyorlar. Her milli takım arasından sonrasını biz de yoğun bakım gibi geçiriyoruz. Çok şükür Konyaspor maçı öncesi bir sıkıntı yaşamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.