Titi ve Ekong, resmen Bursaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Cristian Chagas Tarouco (Titi) ve William Troost-Ekong ile üçer yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilyalı Titi ve Nijeryalı Ekong için yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Taraftara açık olan imza töreninde konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, öncelikli hedeflerinin defans hattına takviyeler yapmak olduğunu söyledi.

Ay, bu durumu daha önce kendisinin ve teknik direktör Paul Le Guen'in de dile getirdiğini hatırlatarak, ''İlk transferimiz olarak Barış'ı aldık. İkinci transferimiz Titi oldu. Üçüncü transferimizde Ekong ile anlaştık. Bursasporumuza, camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Ben kendilerine çok güveniyorum. Bir sağ bek daha aldık mı defans bloğumuz tamamlanmış olacak. Diğer transferler için hocamızla görüşüyoruz.'' diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de, merhum İbrahim Yazıcı'nın adının şu ana kadar sezona verilmemesiyle ilgili bir soru üzerine Ay, "Demek ki bunun için daha fazla lobi yapmamız lazım, çalışmamız lazım. Onu yapacağımıza bu sezon sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Titi: "Enerji dolu ve başarıya açım"

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Titi de bugünün kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Transferin kariyeri için önemli bir adım olduğunu belirten Titi, ''Bursaspor'a transfer olmak önemli gelişim. Enerji dolu ve başarıya açım. Bursaspor forması altında çok önemli işler yapacağız. Kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Takımıma katkı vererek, iyi şeylerin yaşanmasında bu sezon pay sahibi olacağım.'' şeklinde konuştu.

Titi, hakkında Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları olmasına rağmen neden Bursaspor'u tercih ettiğine ilişkin soruyu, "Çünkü burada olmak istedim. Bu kulübün büyüklüğünün ve taraftarın tutkusunun farkındayım. Bunun için buraya geldim. Umarım, bu tutkulu taraftarın istediği oyunu ortaya koyar, zaferlerle dolu bir yıl geçiririz. Buraya gelmemdeki sebepler bunun dışındakiler değildi." diye yanıtladı.

Ekong: "Güzel günler göreceğiz"

Nijeryalı stoper Ekong da Bursaspor'un ilgisini duyduğu andan itibaren transferin gerçekleşmesini için büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Başkan Ali Ay'a ve yönetim kuruluna kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür eden Ekong, şöyle konuştu:

''İlk transfer ihtimali oluştuktan sonra gelene kadar belli bir zaman geçti. Sonuçta bu transfer gerçekleşti. Bursa çok büyük bir kulüp ve ben taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla bana çok güzel karşılama yaptılar. Umuyorum ki ben de katkı vereceğim ve taraftarımızla güzel günler göreceğiz. Bu sezon defans anlamında elimden gelenin en iyisini yapacağım.''

Konuşmaların ardından yeşil-beyazlı takım, Titi ve Ekong ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenini izleyen taraftarlar da futbolcularla fotoğraf çektirdi.