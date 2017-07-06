THY Avrupa Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, Fransa'nın Chantilly kentinde gerçekleştirilen toplantıda 16 takımlı lig formatına göre oynanmaya devam edecek THY Avrupa Ligi'nde 12 Ekim'de başlayacak normal sezonun 6 Nisan'da sona ereceği bildirildi.

30 hafta sürecek normal sezonun ardından sıralamada ilk 8'de yer alan takımların karşılaşacağı play-off maçlarının ise 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacağı ifade edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ise 18-20 Mayıs tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.