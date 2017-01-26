THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinin galibi Fenerbahçe

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki 13. galibiyetini aldı. Galatasaray Odeabank ise 14. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Fitipaldo'nun skorer oyunuyla 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Pleiss'ın kaydettiği basketle skoru 14-7'ye taşıdı. Galatasaray Odeabank, Micov ve Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetli atışlarla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 11-22. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği Galatasaray Odeabank, 27-19 üstün tamamladı.

Galatasaray Odeabank, ikinci periyoda Schilb'in basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkararak başladı: 19-29. Çeyrek boyunca etkili hücum eden, özellikle Diebler, Tyus ve Schilb'le skor bulan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-41 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına savunma sertliğini arttırarak başlayan Fenerbahçe, boyalı alanda Vesely, üç sayı çizgisinin gerisinden de Ali Muhammed ile skor üretti. Sloukas'ın potaya giderek bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-lacivertliler, aradaki farkı kapatmasına rağmen final çeyreğine 66-64 geride girdi.

Son periyoda Schilb'in sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, 32. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 66-73. Vesely, Nunnally ve Datome'nin sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, skora 73-73'lük eşitliği getirdi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son bölümünde sarı-lacivertli takım, 38. dakika içinde Sloukas'ın kaydettiği basketle mücadelede ikinci kez öne geçti: 77-76. Müsabakanın son 2 dakikalık bölümünde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Fenerbahçe, bulduğu 8 sayıyla salondan 85-80 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Vesely 20, Ali Muhammed 17, Datome ve Bogdanovic ise 14'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Galatasaray Odeabank'ta ise 21 sayı kaydeden ve maçın en skorer ismi olan Schilb'in çabası, mağlubiyeti önlemeye yetmedi. AA