THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü iki Türk takımı Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonunda 8 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, 10. sırada yer aldı. THY Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet ve 8 mağlubiyeti olan Darüşşafaka Doğuş ise 8. sırada yer buldu.

Avrupa Ligi'nde yaptığı son 2 maçı kaybeden Anadolu Efes, rakibini sahasında yenerek, ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda çıktığı son 2 sınavdan galibiyetle ayrılan Darüşşafaka Doğuş ise lacivert-beyazlı ekibi mağlup ederek, puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa'da 4. randevu

İki takım, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, THY Avrupa Ligi'nde yapılan müsabakaları lacivert-beyazlı ekip kazandı.

İki ekibin sezonun ilk yarısındaki randevusunda Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u deplasmanda 84-79 mağlup etmişti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yapılan mücadeleyi ise lacivert-beyazlı takım 78-72 kazanmıştı.