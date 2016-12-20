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THY Avrupa Ligi'nde derbi heyecanı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Türk derbisinde Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

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THY Avrupa Liginde derbi heyecanı
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Türk derbisinde, Fenerbahçe yarın Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek.
 
Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
 
Son maçında deplasmanda Panathinaikos Superfoods'a kaybeden Fenerbahçe, ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet elde etti.
 
Ligde 4 maçlık yenilgi serisini Real Madrid'i farklı mağlup ederek sonlandıran Darüşşafaka Doğuş'un ise 6 galibiyeti bulunuyor.
 
Fenerbahçe, geçen hafta aldığı yenilgiden sonra moral bulmak, Darüşşafaka Doğuş ise galibiyet serisi yakalamak için parkeye çıkacak.
 
Sarı-lacivertli takım rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kazandı. Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi son olarak, yaklaşık 2 yıl önce Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 5 Ocak 2015'te yenmişti. AA
 
Etiketler: thy avrupa ligi, Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş
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