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THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta geride kaldı

Rus ekibi CSKA Moskova, 15 maçta elde ettiği 12 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

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THY Avrupa Liginde 15. hafta geride kaldı

THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının tamamlandığı 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.

Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.

Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.

 

Sonuçlar

 

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 78-80

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 78-67

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 71-62

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 70-78

Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-88

UNICS Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 83-81

Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya): 75-90

Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 81-77 AA
 

Etiketler: thy avrupa ligi, 15. hafta sonuçları
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