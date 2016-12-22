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Thunder, Westbrook'un 42 sayısıyla kazandı

NBA'de New Orleans Pelicans'ı 121-110 yenen Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, 42 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

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Thunder, Westbrookun 42 sayısıyla kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra New Orleans Pelicans'a karşı da 42 sayı kaydetti.
 
NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iki formda ismi New Orleans Pelicanslı Anthony Davis ile Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook'u karşı karşıya getiren mücadeleyi, 121-110 Thunder kazandı.
 
Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra Pelicans'a karşı da 40 sayı barajını geçti ve karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Yedek oyuncu Alex Abrines, 18 sayılık katkıda bulundu.
 
Maçta 34 sayı, 15 ribaunt üreten ev sahibi Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis ise bu sezon 9. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını aştı. Pelicans'ta oynayan Ömer Aşık, skor üretemediği maçta 2 ribaunt aldı. AA
 
Etiketler: nba, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, basketbol, Westbrook
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