Thunder, Westbrook'un 42 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra New Orleans Pelicans'a karşı da 42 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iki formda ismi New Orleans Pelicanslı Anthony Davis ile Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook'u karşı karşıya getiren mücadeleyi, 121-110 Thunder kazandı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra Pelicans'a karşı da 40 sayı barajını geçti ve karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Yedek oyuncu Alex Abrines, 18 sayılık katkıda bulundu.

Maçta 34 sayı, 15 ribaunt üreten ev sahibi Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis ise bu sezon 9. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını aştı. Pelicans'ta oynayan Ömer Aşık, skor üretemediği maçta 2 ribaunt aldı. AA