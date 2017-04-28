  • 28 NISAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te

Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te

Alman ekibi, 26 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu.

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Thiago 2021e kadar Bayern Münihte

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanyol oyuncusu Thiago Alcantara'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki Thiago'nun 2019 yılında sona erecek sözleşmesinin 2020-2021 sezonun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, futbolcusunun sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Thiago, çok fazla talibi olan Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: Almanya 1. Futbol Ligi, bayern münih, Thiago Alcantara
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