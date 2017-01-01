Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » TFF'den terör saldırısına tepki

TFF'den terör saldırısına tepki

Türkiye Futbol Federasyonu terör saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
TFFden terör saldırısına tepki
İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan hain terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirdi. Spor dünyası bu saldırıya sessiz kalmadı. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok kulüp yaşanan saldırıya tepki gösterdi. 
 
İşte TFF'nin "Başımız Sağolsun" başlığıyla yayımladığı o yazı;
 
İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde kalleşçe düzenlenen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın ve bir polisimizin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Yeni bir yıla girerken ülkemizde korku iklimi yaratmayı, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz.
 
Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile polis memuruna Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
 
Etiketler: türkiye futbol federasyonu, istanbul terör saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  SPOR

SPOR HABERLERİ

Tüm Spor Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER