TFF'den terör saldırısına tepki

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan hain terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirdi. Spor dünyası bu saldırıya sessiz kalmadı. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok kulüp yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

İşte TFF'nin "Başımız Sağolsun" başlığıyla yayımladığı o yazı;

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde kalleşçe düzenlenen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın ve bir polisimizin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yeni bir yıla girerken ülkemizde korku iklimi yaratmayı, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz.

Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile polis memuruna Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.