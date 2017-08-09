  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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TFF'den talimat ve statülerde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları statüsü ile futbol müsabaka talimatında değişikliğe gitti.

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TFFden talimat ve statülerde değişiklik

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun toplantısında alınan kararla, 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü, 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü ve Futbol Müsabaka Talimatı'nda yapılan değişiklikler; TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi." denildi.

Alınan kararla, futbol federasyonuna bildirilen ve her maç 18 ile sınırlı olan futbolcu adedinin 10 yedek futbolcu ile 21'e çıkarılması, daha önce üçle sınırlı olan müsabaka esnasında belirlenen alanda ısınan futbolcu adedinin beşe çıkarılması, ısınma esnasında fiziksel performans antrenörünün de futbolcuların ısınmasına eşlik edebilmesi ve müsabakaların başlamasına atmış dakika kalaya kadar sınırlandırılmış olan saha sulama kuralının, başlama vuruşundan beş ve on dakika, devre arasında ise en fazla beş dakika olacak şekilde değiştirildiği belirtildi.

Talimat değişikliklerinin bu hafta sonu oynanacak müsabakalardan geçerli olmak üzere uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan Kulüpler Birliği, ilgili değişiklikler konusunda desteğini esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür mesajı yayımladı.

Etiketler: tff, türkiye futbol federasyonu
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