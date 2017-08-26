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Buradasınız : » » TFF'den 'özel öğrenci' açıklaması

TFF'den 'özel öğrenci' açıklaması

TFF, Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta down sendromlu çocukların statta yer alamamasından sorumlu olan yöneticiler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

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TFFden özel öğrenci açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de dün Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta, Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören down sendromlu çocukların statta yer alamamasından sorumlu olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, öğrencilerin Türk Telekom Stadı'ndaki maça girişleriyle ilgili yaşadıkları sorunun, federasyonun yönetim kurulu tarafından öğrenilmesinden sonra hemen müdahale edildiği belirtilerek, "Galatasaray Kulübündeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören çocuklarımızın maça girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır. TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır." denildi.

Etiketler: tff, Galatasaray, down sendromlu çocuklar
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