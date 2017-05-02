TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise, Medipol Başakşehir maçında saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Ayrıca, çeşitli nedenlerden dolayı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekiplerinden de Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un da disiplin kuruluna sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, Göztepeli futbolcu Lokman Gör, Manisasporlu oyuncular İsmail Haktan Odabaşı ve Billal Sebaihi'nin de PFDK'ya sevk edilen isimler arasında olduğu aktarıldı. AA