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TFF, Aziz Yıldırım'ın cezası onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

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TFF, Aziz Yıldırımın cezası onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Aziz Yıldırım'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy çokluğuyla onandığı belirtildi.

Kurul, Fenerbahçe Kulübünün 100 bin lira para cezasını da yine oy çokluğuyla onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira PFDK kararını da oy birliğiyle onama kararı verdi.

Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da kurul tarafından onandı.

 

Etiketler: Aziz Yıldırım, türkiye futbol federasyonu, tff, PFDK
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