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TFF Atiker Konyaspor'a verilen cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK tarafından Atiker Konyaspor'a verilen cezaları onadı.

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TFF Atiker Konyaspora verilen cezayı onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Atiker Konyaspor'a verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Atiker Konyaspor'un 5 maç iç sahada seyircisiz oynama ve toplam 350 bin lira para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.

Yapılan müzakere neticesinde, Atiker Konyaspor'a verilen cezaların, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle onandığı aktarıldı.

Ayrıca, yeşil-beyazlı kulübün cezanın ertelenmesine yönelik talebinin de reddedildiği vurgulandı.

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, atiker konyaspor
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