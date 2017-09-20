  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.513
    EURO 4.174
  • BIST 105323.67
    ALTIN 146.668
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TFF, 8 takımın 3 puanını sildi

TFF, 8 takımın 3 puanını sildi

Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TFF, 8 takımın 3 puanını sildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında son değerlendirmeyi yaparak, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, incelemeler neticesinde Süper Lig'den Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1.Lig'den Çaykur Rizespor, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük, Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Menemen Belediyespor, Niğde Belediyespor, Eyüpspor, Tokatspor, Şanlıurfaspor ve BUGSAŞ Spor'a ulusal lisans verdi.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası uyguladı.

Yapılan bu toplantıyla 2017-2018 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA lisansı, 46'sı ise ulusal lisans aldı.

Kulüp Lisans Kurulu, ilk değerlendirmesinde Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den Akın Çorap Giresunspor'a UEFA lisansı; Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, TFF 1 . Lig'den Altınordu, Elazığspor, İstanbulspor, TFF 2. Lig'den Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, SBS İnşaat Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor'a ulusal lisans vermişti.

Kurulun ikinci aşama kararlarında ise Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig'den Boluspor, Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den Bandırmaspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, İnegölspor, Pendikspor, Sarıyer, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor ve Zonguldak Kömürspor ulusal lisans almıştı.

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, tff
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER