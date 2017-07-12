TFF 1. Lig fikstürü yarın çekilecek

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 16.00'da başlayacak.
Fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile TFF 1. Lig kulüp temsilcileri katılacak.
TFF 1. Lig'de yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Statü
Toplam 18 takımın yer aldığı TFF 1. Lig'de maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.
Müsabakalar sonunda sezonu ilk 2 sırada bitiren takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. TFF 1. Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan 3 takım ise TFF 2. Lig'e düşecek.
Ligde 3, 4, 5 ve 6. sırayı alan ekipler ise Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak.