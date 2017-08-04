Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ile, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin rakipleri bugün yapılan kura çekimleri ile belirlendi.

Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi, İspanya'nın Sevilla takımı oldu.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

EFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen İspanyol ekibi Sevilla, son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde 1890 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, Barcelona ve Real Madrid'in domine ettiği Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) tek şampiyonluğunu 1945-1946 sezonunda yaşarken, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı kupalarla adından sıkça söz ettirdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ilk kez 2005-2006 sezonunda finale çıkan ve İngiliz ekibi Middlesbrough'yu 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla, bir sonraki sezon yine finalde Espanyol'a penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupadaki şampiyonluk unvanını korudu.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonundan itibaren üst üste 3 kez daha mutlu sona ulaştı. İspanyol temsilcisi, kupayı kazandığı finallerde sırasıyla Benfica, Dnipro ve Liverpool'u geçerek bu alanda bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'ye elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olan İspanyol ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Fenerbahçe'ye elendi.

Fenerbahçe, o zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca, karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde skorda bir değişiklik olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği penaltıları 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise en fazla çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi. 1957-1958 sezonunda çeyrek finalde Real Madrid'e elenen Sevilla, 2009-2010'da CSKA Moskova, geçen sezon da Leicester City karşısında eşleşmeleri kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti.

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi

Transferde şu ana kadar 60 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödeyen Sevilla, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Takımı Arjantinli çalıştırıcı Eduardo Berizzo'ya emanet eden Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği eski oyuncusu Jesus Navas'ın yanı sıra 30 yaşındaki Nolito'yu 9 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladı.

İspanyol temsilcisi, Luis Muriel'i 20, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 13, Ever Banega'yı 9, Guido Pizarro'yu 6, Sebastien Corchia'yı ise 5 milyon avro karşılığında transfer etti.

Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'nun Galatasaray'a gitmesine izin veren Sevilla, Iborra'yı Leicester City'ye, Rami'yi Olympique Marsilya'ya gönderirken, Vitolo'yu da Las Palmas'a kiraladı.

Ligi 4. sırada tamamladı

Medipol Başakşehir'in rakibi Sevilla, geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamladı.

Real Madrid'in 93 puanla şampiyonluğa ulaştığı sezonda 72 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından sezonu dördüncü sırada bitirdi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 37 golle krallık yarışında zirvede yer aldığı sezonda Sevilla'nın en skorer ismi 11 kez rakip fileleri havalandıran Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi Macaristan temsilcisi FK Vardar

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi Makedonya temsilcisi FK Vardar oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının play-off turu kura çekiminde, Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Vardar ile Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe, ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 24 Ağustos'ta sahasında oynayacak.