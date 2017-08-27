Tekvandoda milli sporcumuz Çavuş altın madalya kazandı

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği 3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın son gününde Türkiye adına 5 sporcu yarıştı.

Kadınlar 37 kiloda mücadele veren Azra Çavuş altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğunu elde ederken, kadınlar +59 kiloda tatamiye çıkan Bengüsu Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, üçer gümüş ve bronz madalya olmak üzere 8 madalya kazandı. Milliler kadınlarda dünya 2'ncisi olurken, genel klasmanda da dünya 3'üncülüğünü elde etti.