  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Tekvandoda ilk gün madalya yok

Güney Kore'deki Dünya Tekvando Şampiyonasının ilk gününde tatamiye çıkan Rukiye Yıldırım ve Deniz Dağdelen madalya kazanamadı.

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Tekvandoda ilk gün madalya yok

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından, Muju kentinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde tatamiye çıkan Rukiye Yıldırım ve Deniz Dağdelen, elendi.

Erkekler 54 kiloda mücadele veren Deniz Dağdelen, ilk turda Zimbabwe'den Admire Tshitshiliza'yı 25-1, ikinci turda Avustralya'dan Bailey Lewis'i 18-8 ve üçüncü turda Mısır'dan Moaz Nabil'i 21-9 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ev sahibi ülkeden, son olimpiyat üçüncüsü Tae-Hun Kim ile karşılaşan genç sporcu, 27-7 mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

Rukiye Yıldırım ise 9 numaralı seribaşı olarak katıldığı şampiyonada, kadınlar 46 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Azerbaycan adına mücadele eden Safiye Polat'ı 8-5 mağlup eden Rukiye, 3. turda Kolombiya'dan Andre Ramirez Vargas'a 10-9 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın, erkekler 74 kiloda Servet Tazegül ve kadınlar 49 kiloda İpek Çidem tatamiye çıkacak. AA 

Etiketler: Dünya Tekvando Şampiyonası, güney kore
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