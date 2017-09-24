Tekvandoda bronz madalya

2017 Dünya Tekvando Grand Prix serisinin Rabat ayağında, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen organizasyonda, kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Brezilyalı Talisca Reis'i, çeyrek finalde ise Hırvatistan'dan Kristina Tomic'i mağlup ederek yarı finale yükselen Rukiye, yarı finalde Vietnam'dan Thi Kim Tuyen Truong'a mağlup oldu ve bronz madalya elde etti.

Aynı kiloda tatamiye çıkan İpek Çidem ise ilk turda elendi.