  • 15 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi yenerek altın madalya kazanan milli takım oyuncuları yurda döndü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek altın madalya kazanan Türkiye milli takım oyuncuları ile telefonda görüştü.

İtalya'dan Türkiye'ye dönen milli takımı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve sporcuların aileleri karşıladı. Yerlikaya, telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak milli takım oyuncuları ile görüştürdü. Oyunculardan Dilara Barın Girgin ile görüşen Erdoğan, Girgin'e "Nasıl geçti" diye sordu.

"Başarılarınızın artarak devamını diliyorum"

Girgin ise, "Gayet güzel geçti, şampiyon olduk" dedi. Erdoğan ise, "Maşallah. İnşallah yine bu başarıların devamı milletimizin onuru olacaktır. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Ahmet Efetürk ile konuşan Erdoğan, "Merhabalar kaptan, tebrik ediyorum, başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Sağ olun. İstanbul'da güzel bir basket festivali vardı. O da çok başarılı geçti. Sizlerin bu başarısı gerçekten bunun üzerine güzel bir ödül oldu. Teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza selamlarımı iletin." diye konuştu.

Erdoğan takımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti

Takımın baş antrenörü Kemal Okur'la da görüşen Erdoğan, "Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılarınızın artarak devamını diliyorum." dedi.

Okur da takımın çalışmaları hakkında Erdoğan'a bilgi vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, takımı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.  

Etiketler: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER