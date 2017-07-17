Tek kollu tekvandocu madalyaya doymuyor

Askerden izne geldiği 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybeden 35 yaşındaki Mehmet Serkan Serpici, geçirdiği zor günlerde hobi olarak başladığı tekvandoda önemli başarılar elde ediyor.

Henüz 20 yaşındayken trafik kazası sonucu hayatının geri kalanını engelli geçirmek zorunda kalan Mehmet Serkan, tekvandoya başlayarak hayatını değiştirdi.

Bir yandan mesleği olan döşemeciliği sürdürürken bir yandan da müsabakalara hazırlanan Mehmet Serkan Serpici, azmi ve kararlılığı sayesinde milli takıma kadar yükseldi.

Geçen hafta Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen 3. Asya Para-Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Mehmet Serkan Serpici, trafik kazası geçirdikten sonra zor günler yaşadığını belirtti.

Herkesin bu süreci kolay atlatamadığını dile getiren milli tekvandocu, "Hamdolsun ben hayata tutunarak işime devam ettim. Antrenörüm Kemal Karaburan ile tanıştıktan sonra da tekvandoya başladım." dedi.

Yoğun bir tempoyla müsabakalara hazırlandığını anlatan Mehmet Serkan Serpici, şöyle devam etti:

"Sabah iş yerinde çalışıyorum, akşamları da mesai bitiminde antrenmana gidiyorum. Çok şükür güzel bir çizgimiz, artan bir başarı grafiğimiz var. Ekmek parası kazanmak için çalışmak zorundayım. Bakmam gereken 4 çocuğum var. Bunun dışında müsabakalara hazırlanıyorum. Çok şükür Rabbim güç veriyor. En son Güney Kore'de düzenlenen Asya Şampiyonası'nda birinci oldum. Bunun dışında 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliğim var. Bu tempoyu sürdürüp 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Bunun için ter döküyoruz. Hayattan vazgeçmedik. Bunun mükafatı olarak da Rabbim bize böyle güzellikleri, dereceleri, başarıları nasip ediyor."

"Çocuklarıma da bu sporu aşılayacağım"

Mehmet Serkan, iş yerinde boş vakitlerinde antrenman yapmak için de kendisine haşado (manken) yaptığını ifade ederek, "Her zaman partner bulmak sıkıntı olduğu için kendime haşado denilen bir manken yaptım. Dükkana kurduğum bu mankenle ara ara çalışmalar yapıyorum. Milli takım kampında yaptığım çalışmaları, hocamın gösterdiklerini burada uyguluyorum. Kendimi ilerletmeye çalışıyorum. Bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. İnşallah kendimden fırsat bulursam çocuklarıma da bu sporu aşılayacağım." diye konuştu.

Antrenör Kemal Karaburan da Mehmet Serkan Serpici ile 3 yıldır çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Vakit geçirmek için gelmişti ama sonra çok başarılı olduğunu gördük. 2014 yılından beri girdiği bütün yarışmalarda Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa ikinciliği ve Asya birinciliği var. Gözümüzü Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na diktik. Disiplinli ve çalışkan bir öğrenci. Kendi sorumluklarını bilen, geleceği görebilen, doğruyu, yanlışı çok iyi ayırt edebilen, bilinçli birisi. Antrenmanlarda çok iyi hazırlanıyor. Bu yüzden çalışırken çok zorluk yaşamıyoruz."