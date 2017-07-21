Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayarak serbest stil güreşte çok sayıda başarı elde eden milli sporcu Taha Akgül, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alarak ata sporunda da zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Brezilya'da gerçekleştirilen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreş 125 kiloda altın madalyaya ulaşan, kariyerine 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi Taha, gelecek ay Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl Rio de Janeiro'da düzenlenen olimpiyatlar öncesinde de Milli Takım ile Bolu'da kampa giren Taha, burada kuvvet ve güce dayalı antrenmanlar yapıyor.

"Kırkpınar'da altın kemeri boynuma geçireceğim"

Taha Akgül, geçen yıl da Milli Takım ile Aladağ'da kampa girdiklerini anımsatarak, "Burası her zaman bize kondisyon ve kuvvet bakımından çok iyi geliyor. Buranın havası ve atmosferi çok farklı. Burada takım arkadaşlarımızla çalışmamızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kendisinin 2014 ve 2015 yıllarının dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Taha, bu yıl da altın madalyayı elde etmek istediğini belirtti.

Taha Akgül, serbest güreş kategorisinde tüm rekorların kendisinde olduğunu vurgulayarak, "İnşallah rekorlarımı geliştirmek istiyorum. Hem dünya, hem Avrupa hem de olimpiyatlarda olabildiği kadar şampiyonluk elde etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta düzenlenen 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban'ı tebrik eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Minder güreşinde almadığım hiçbir başarı kalmadı. Bütün şampiyonalarda birincilik elde ettim. Olimpiyat şampiyonu oldum, Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Üniversitelerarası oyunlarda, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. Tek başaramadığım Kırkpınar kaldı. Tarih de veriyorum; inşallah 2020'de olimpiyatlara gideceğim, 2021'de de Kırkpınar'a gidip altın kemeri boynuma geçireceğim."

"Yağlı güreşin ayrı bir önemi var"

Taha Akgül, yağlı güreşlerin geleneksel spor olduğu için Türk örf ve adetlerini yansıttığına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yağlı güreş, peygamber ve ata sporu. Ülkemizde çok fazla rağbet görüyor, seviliyor. Bütün belediyeler güreş yaptırıyor, festivaller düzenliyor. O yüzden çok değer görüyor. Minder güreşinin uluslararası alanda prestiji var. Bayrağı göndere çektiriyorsunuz. İstiklal Marşı'nı okutuyorsunuz. Bizim yaptığımız işin bu anlamda önemi büyük. Ama dediğim gibi yağlı güreşin de ülkemizde ayrı bir önemi var. Onu da inşallah yaradan nasip eder bize."