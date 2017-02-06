Tedavi için başladı; 44 kez şampiyon oldu

Doğuştan omuriliğinde anomali rahatsızlığı (spina bifida) bulunan, bu nedenle henüz 3 yaşındayken rehabilitasyon amaçlı yüzmeye başlayan Nil Şahin, katıldığı yüzme yarışlarında başarıdan başarıya koşuyor.

İlk derecesini henüz 3 yaşındayken alan 15 yaşındaki Şahin, 12 yılda katıldığı yarışlarda 44'ü birincilik olmak üzere 79 madalya kazandı. Şahin, bu madalyaların ikisini Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışından elde etti.

Şahin, amacının şampiyonluklarına daha büyüklerini eklemek olduğunu söyledi.

Henüz 3 yaşındayken yüzmeye başladığını, ardından da Türkiye genelinde pek çok yarışmaya katıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"44 birincilik olmak üzere 79 madalyam var. Hedefim olimpiyatlara katılmaktır. Yüzme hocalarımla ilişkilerim çok iyi. Haftada 6 gün çalışıyorum. Bir taraftan okula devam ederken, diğer taraftan da yoğun bir antrenmanla yüzmeye devam ediyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak ve bayrağımızı göndere çektirmek."

"Yüzme hayatımızı değiştirdi"

Anne Ümit Şahin ise bedensel engelli olan kızının gösterdiği azimle tüm engelleri yok ettiğini söyledi.

Kızı engelli olarak doğduktan sonra kendileri için her şeyin rehabilitasyondan ibaret olmaya başladığını belirten Şahin, şunları anlattı:

"İlk ameliyatını, doğduktan kısa bir süre sonra oldu. Bugüne kadar 5 ciddi ameliyat geçirdi. Hastane süreçlerimiz ise yoğun fizyoterapiler ve arayışlar içerisinde geçti. Daha önce at binme, seramik ve resim yapma, piyano çalma gibi faaliyetlerle hayatımızı renklendirmeye çalıştık. 3 yaşında da yüzmeye başladı. Haftada 2-3 gün rehabilitasyon amaçlı olarak yüzmeye başladı. Bir baktık ki yüzme Nil'in yeteneğini yeniledi. Yüzme, bizim hayatımızı değiştirdi diyebilirim."

Büyük havuzlara götürmeden önce bulabildiği her fırsatta kızı Nil'i su ile buluşturarak yüzmesini sağlamaya çalıştığını ifade eden Şahin, "3 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sporla Rehabilitasyon Projesi çevresinde kızımı havuzlara götürdüm. İlk zamanlar haftada 3 gün yüzmeye başladı. Sonra yarışlara katıldı. 5 yaşına geldiğinde, ilk adımlarını havuzdan çıktıktan sonra atmaya başladı." diye konuştu.

Şahin, kızının 5 yaşına geldiğinde bir gün havuzdan çıktıktan sonra koridorda kendisine, "Anne kendim yürüyeceğim." dediğini ve ilk adımlarını atarak kendisine büyük bir sürpriz yaptığını dile getirerek, "O gün de benim doğum günüme denk geldi. İlk yürüdüğünde ben, hazır olmadığı için bırakmak istememiş, düşecek diye çok korkmuştum." ifadelerini kullandı.

Kızının uzun süren bir eğitimin ardından İstanbul Gençlik ve Spor Kulübünün lisanslı sporcusu olduğunu aktaran Şahin, yüzmenin Nil'in hayatını değiştirdiğini vurguladı.

"Hem engelli hem de engelsiz yaşıyoruz"

Şahin, kızı Nil'in katıldığı her yarışmaya giderek, kızının her anına şahitlik ettiğini, madalya aldığında ise çok büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayatımızı hem engelli hem de engelsiz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Her çocuğun kafasında, engelli de olsa hayalini kurduğu, yapmak isteği şeyleri vardır. Onun için çocuklarımızı keşfedip onlara ulaşmak istedikleri hedeflere varmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Engelli çocuklar için çok büyük emekler harcanıyor. Nil her zaman yüzmek zorunda. Çünkü rehabilitasyon amaçlı başladığı yüzme, onun hayat tarzı olmaya başladı. O, yarışıp karşılığını aldıkça ekstradan motive oluyor ve kendine yeni hedefler koyuyor. Bugün geldiğimiz nokta, planladığımız şeyler değildi. Yüzme hayatımızı değiştirdi. Bugün geldiğimiz noktada verilen emeklerden sonra bize yaşattığı onur ve mutluluk için kızıma çok teşekkür ediyorum."

"Hedef büyüttük"

Nil'i çalıştıran antrenörü Berna Bal ise Nil'in engelleri aşan bir sporcu olduğuna dikkati çekerek, "İlk adımlarını havuzdan sonra atan ve belli bir zaman sonra da ciddi başarılar gösteren Nil, artık profesyonel çalışıyor. İlk yarışlarında Nil birinciliklerle madalyalar almaya başladı. Şimdi hedeflerimizi büyüttük. Bu başarılar neden Türkiye şampiyonluğuyla sınırlı kalsın. Avrupa'sı, Olimpiyat ve Paralimpik oyunlar var. Şu dönemde de tam 5 Avrupa barajını aşmış bir sporcu. İnşallah 2020'de Tokyo'da paralimpik oyunlarda göreceğiz Nil'i." dedi.

Antrenör Berna Bal, Nil'in haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere günde 4 saat antrenman yaptığını ifade ederek, "Kendisi çok başarılı bir sporcumuz. Bayrağımızı olimpiyatlarda göndere çıkarıp, İstiklal Marşımızı söyletebilir." diye konuştu. AA