Tedavi amaçlı başladığı yüzmede 14 kez Türkiye şampiyonu oldu

Karaman'da bedensel engelli Neslihan Kılıçoğlu, doktorların tavsiyesiyle başladığı yüzme sporunda gösterdiği azimle farklı şampiyonalarda 5 yılda 14 kez Türkiye birinciliği elde etti.

Üzeyir ve Dilek Kılıçoğlu ailesinin, bedensel engelli olarak dünyaya gelen kızları Neslihan, 7 yaşında 1 yıl fizik tedavi gördükten sonra, doktorların tavsiyesiyle yüzme sporuna başladı.

Gösterdiği gayret ve ailesinin desteğiyle kısa sürede antrenörlerinin beğenisini kazanan Neslihan, katıldığı farklı şampiyonalarda 14 kez Türkiye birincis oldu.

Karaman Gençlik Spor Kulübünde spor hayatını sürdüren Neslihan Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşında yüzme sporuna başladığını, bu sayede fiziksel gelişiminde önemli ilerlemek sağlandığını söyledi.

Neslihan, antrenörlerinin desteğiyle yüzme sporunda kısa sürede önemli başarılara imza attığını bildirdi.

"Hedefim dünya şampiyonluğu"

Antrenmanlarda gösterdiği başarının ardından Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonlara katılmaya başladığını vurgulayan Neslihan, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarımı daha da yoğunlaştırdım. Daha sonra engelliler için düzenlenen şampiyonlara katıldım. Antrenmanlara başladıktan sonra 5 yılda katıldığım şampiyonalarda, kendi yaş grubumda 14 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği, 10 Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Yüzmeden çok zevk alıyorum. Arkadaşlarım ve çevremdekileri başarılarımı takdirle karşılıyorlar. Bu da beni gururlandırıyor. Hedefim olimpiyatlara katılarak dünya şampiyonu olmak."

"Ailecek Neslihan'a destek olduk"

Anne Dilek Kılıçoğlu ise Neslihan'ın azmi sonrası başarıların arka arkaya geldiğini dile getirdi.

Neslihan'ın çok istekli bir şekilde yüzmeye gittiğini anlatan anne Kılıçoğlu, "Neslihan yüzmeyi çok sevdi. Yüzmeyi ilerlettikçe de dereceler almaya başladı. Babası sürekli Neslihan'ı antrenmana götürüp getirdi. Babası olmadığında ben götürüp getirdim. Ailecek Neslihan'a destek olduk. Azmedince başarılar da arka arkaya geldi. Burada en büyük emek Neslihan'da. Kendisi çok istekli bir şekilde yüzmeye gidiyor." diye konuştu.

Neslihan Kılıçoğlu'nun yüzme antrenörü Aziz Hopyar da Neslihan ile 5 yıl önce tanıştıklarını bildirdi.

İlk dönemde amaçlarının Neslihan'ın sağlığına kavuşması olduğunu aktaran Hopyar, antrenmanlara başladıktan sonra katıldıkları her yarışmada derece elde ettiklerini aktardı.

Hopyar, 2014 yılında İstanbul'da Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katıldıklarını ve orada derece elde ettiklerini belirterek, "Şampiyonada bir Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Bu bizim için büyük bir umut kaynağı oldu. Neslihan için bir teşvik oldu. Sonra her sene ülke çapında yapılan yüzme yarışlarına katıldık. Hiç birinden boş dönmedik. Hep madalya, derece kazandık." ifadelerini kullandı.