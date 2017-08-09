  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.161
  • BIST 108714.58
    ALTIN 145.212
Buradasınız : » » TBF'den müsabaka talimatında değişiklik

TBF'den müsabaka talimatında değişiklik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabaka talimatında değişikliğe gitti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TBFden müsabaka talimatında değişiklik

TBF'den yapılan açıklamada, yeni sezonda takımların başında uygun seviyede ve nitelikte antrenör bulunması gerekliliğinin olduğu belirtildi.

Talimatların, kulüplerle yapılan toplantılarda oluşan ortak kararların yansıması, terimlerde standart sağlanması, birden fazla talimatta geçen hükümlerin ilgili talimatta yer alması ve mükerrer hükümlerin yeniden derlenmesi ile önceki sezonlarda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olduğu ifade edildi.

Yeni dönemde gerçekleştirilecek çeşitli projelerin uygulanmasını sağlayacak değişimlerin ve hükümlerin talimatlarda yer aldığı belirtilen açıklamada, "2017-2018 sezonundan itibaren lig veya yerel faaliyetlerde yer alacak tüm kategorilerdeki takımların başında uygun derecede ve o sezona ait geçerli lisans sahibi antrenör bulunmaması halinde müsabaka başlatılmayacak ve o takımın aleyhine tatil edilecektir." denildi.

Etiketler: Türkiye Basketbol Federasyonu, TBF
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER