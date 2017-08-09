TBF'den müsabaka talimatında değişiklik

TBF'den yapılan açıklamada, yeni sezonda takımların başında uygun seviyede ve nitelikte antrenör bulunması gerekliliğinin olduğu belirtildi.

Talimatların, kulüplerle yapılan toplantılarda oluşan ortak kararların yansıması, terimlerde standart sağlanması, birden fazla talimatta geçen hükümlerin ilgili talimatta yer alması ve mükerrer hükümlerin yeniden derlenmesi ile önceki sezonlarda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olduğu ifade edildi.

Yeni dönemde gerçekleştirilecek çeşitli projelerin uygulanmasını sağlayacak değişimlerin ve hükümlerin talimatlarda yer aldığı belirtilen açıklamada, "2017-2018 sezonundan itibaren lig veya yerel faaliyetlerde yer alacak tüm kategorilerdeki takımların başında uygun derecede ve o sezona ait geçerli lisans sahibi antrenör bulunmaması halinde müsabaka başlatılmayacak ve o takımın aleyhine tatil edilecektir." denildi.