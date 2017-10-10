TBESF Başkanı Uztürk: Dünyada itibar kazandık

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı'nın tarihi bir başarı elde ettiğini belirterek, "Dünyada itibar kazandık." dedi.

Uztürk, yaptığı açıklamada, 6 aylık bir hazırlık sürecinin ardından Türkiye'nin mükemmel bir Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iş birliği içinde şampiyonaya hazırlandıklarını ve finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandıklarını anlatan Uztürk, şöyle devam etti:

"TFF'nin muazzam desteği oldu. Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere emeği geçen yöneticilere, Riva çalışanlarına teşekkür ederim. Yetkililer, böyle bir organizasyonu kimsenin yapamayacağını ifade ederek ayrıldı. Milli takımımızın da hedeflediği kupayı kazanması bizi ayrıca mutlu etti. Ampute Milli Futbol Takımımız tarihi bir başarı elde etti. Dünyada itibar kazandık."

Uztürk, Avrupa şampiyonluğunun ardından ay-yıldızlı ekibin sorumluluğunun arttığına dikkati çekerek, millilerin 2018 Dünya Şampiyonası'nda da aynı performansı sergileyeceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin, finalde İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta Vodafone Park'ı dolduran taraftarlara teşekkür eden Uztürk, "Karşılaşmadan önce inşallah, 5-6 bin seyirci gelir diye düşünmüştüm, yanılmışım. Milletimizin desteği muhteşemdi. Müsabakanın Vodafone Park'ta oynanması da ayrı güzeldi. Başta Fikret Orman olmak üzere Beşiktaş Kulübü yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok güzel anlar yaşadık. En güzel tarafı da kupayı kazanmamızdı." ifadelerini kullandı.

TBESF Başkanı Uztürk, gündeme gelen prim konusuyla ilgili ise "Hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Maçın bitiminden itibaren birçok kişi, kurum, kuruluş, belediye bu yönde desteklerini iletiyor. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu. AA