Spor Toto Süper Lig'e verilen ara öncesi 16. haftadaki son maçında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen zirvedeki yerini koruyan Medipol Başakşehir, tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Son iki yılda ligi 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle başladığı sezonun ilk bölümünü Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın 3 puan önünde lider tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta topladığı 9 puanla F Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

Ligin namağlup tek takımı

İstanbul ekibi, Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümü sonunda ligin yenilmeyen tek takımı konumunda. İstanbul ekibi, 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlikle 36 puan topladı.

Geçtiğimiz sezonun son 9 maçını da kaybetmeyen Medipol Başakşehir'in, ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın takımı, ligdeki son yenilgisini 12 Mart 2016'da deplasmanda Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

14 maçtır zirvede

Ligin 3. haftasında Galatasaray'dan liderliği devralan Medipol Başakşehir, 14 haftadır zirvedeki yerini koruyor.

Turuncu-lacivertliler, 15. haftada Beşiktaş ile puan farkını 3'e kadar yükselttiği, ilk bölümü rakibinin 1 puan önünde bitirdi.

İlk 4 haftada 12 puan

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı İstanbul ekibi, daha önce şampiyonluk yaşamış Fenerbahçe ve Bursaspor'u mağlup ederek başladığı sezonun ilk 4 haftasını kayıpsız geçti.

Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u da mağlup eden turuncu-lacivertliler, ilk puan kaybını 5. haftada yaşadı. Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan golcüsü Napoleoni'nin 6 dakikada attığı iki golle Osmanlıspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak yenilmezlik unvanını korumayı başardı.

11 maçta 9 galibiyet

Abdullah Avcı'nın ekibi, 11 maç sonunda ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti. Bu süreçte yalnızca 2 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u yenerek 4 maçlık galibiyet serisini elde etti.

12. haftadan itibaren zorlu bir sürece giren Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği beraberlikleriyle 3 haftada 6 puan kaybetti. Turuncu-lacivertliler, bu puan kayıplarına rağmen liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da tek golle geçerken, ligin son maçında Adanaspor deplasmanından beraberlikle dönerek ligin ilk bölümünü 36 puanla lider tamamladı. AA