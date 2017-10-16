Talisca, Demba Ba'nın rekoruna ortak olma peşinde

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Monaco ile oynayacağı karşılaşmada siyah-beyazlı oyuncu Anderson Talisca, gol bularak Demba Ba'nın rekoruna ortak olmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 5 kez fileleri havalandıran Talisca, bunların 4'ünü son 3 karşılaşmada attı. Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında bir başka Fransa ekibi Olympique Lyon ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, 2017-2018'de takımının Porto ve Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı müsabakaları da boş geçmedi.

Beşiktaş'ta üst üste 3 Avrupa karşılaşmasında gol bulan Talisca, Monaco karşısında da fileleri havalandırarak bu seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Rekor, Demba Ba'da

Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da oynadığı maçlarda üst üste gol atma rekoru, 2014-2015'te görev alan Demba Ba'da bulunuyor.

Senegalli oyuncu, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçların 4'ünde peş peşe gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok golü Oktay Derelioğlu kaydetti.

Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 14 kez fileleri havalandırdı. 12 kez gol sevinci yaşayan Bobo ise ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon Avrupa kupalarında henüz gol atamayan Quaresma ise 11 kez meşin yuvarlağı rakip filelere gönderdi.