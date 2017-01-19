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Buradasınız : » » 'Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım'

'Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım'

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Kamerunlu kalecisi Charles Itandje, turuncu-beyazlı takımın ligde kalması için elinden geleni yapacağını söyledi.

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Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım

Akdeniz ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Itandje, Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanaspor forması giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Süper Lig'i "çok zor" diye değerlendiren Itandje, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de her an her şey için hazır olmanız gerekiyor. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında elimden geleni yaptım. Daha önce de böyle maçlar oynadık. Kendim ve takımım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kolay anlaşabilen, kolay adapte olan birisiyim, bu yüzden Adanaspor'a adapte olmam çok zor olmadı. Arkadaşlarım da bana yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım. Takımı buradan kurtarmamız gerekiyor." AA

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Charles Itandje
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