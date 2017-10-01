'Takım ruhu' sakatlık dinlemedi

İzmir'de düzenlenen Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda İtfaiye Kadın Olimpiyat Takımı'nda yer alan gönüllü itfaiyecilerden Mucize Kara, şampiyonaya hazırlık sürecinde sağ ayak bileğini kırmasına rağmen kısa sürede toparlanarak takım arkadaşlarını yanlız bırakmadı.

Ege Üniversitesi Beden Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Mucize Kara, yine aynı okulda okuyan kardeşi 21 yaşındaki Rüveyda Kara ile İzmir İtfaiyesi bünyesinde kurulan Kadın Olimpiyat Takımı'na gönüllü itfaiyeci olarak katıldı.

Okulunda Amerikan futbolu takımında yer alan Mucize Kara, itfaiye sporlarıyla ilk kez İzmir İtfaiyesinin Toros eğitim alanında tanıştı. Zorlu etaplardan oluşan parkurda üstün performans sergileyen Mucize, kısa sürede kadın takımını sırtlayan sporcu oldu.

Mayıs ayının sonunda Ukrayna'da yapılan şampiyonaya hazırlanırken antremanda sağ ayak bileği kırılan genç sporcu, ayağı alçıya konulunca takımındaki yerini alamadı. Mucize Kara'nın olmaması nedeniyle sporcu sayısı 7'ye düşen kadın takımı, bu nedenle Ukrayna'daki şampiyonaya katılamadı.

Doktorların "itfaiye sporlarını bırakmalısın" uyarısına rağmen bir ay gibi kısa bir sürede iyileşerek alçısını çıkaran Kara, fizik tedavi sürecini de atlatarak İzmir'deki şampiyonaya katılmayı başardı.

Şampiyonada performansıyla dikkati çeken Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye sporlarının kendisini çok heyecanlandırdığını, Ukrayna'daki şampiyonaya günler kala ayak bileğinin kırılmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

"Takımıma borcum vardı"

Bir sporcu olarak sakatlık geçirmenin çok zor bir süreç olduğunu belirten Mucize Kara, "Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Ukrayna'daki şampiyonaya katılamadığımız için takıma borcum olduğunu hissettim. Takımımı yalnız bırakmayı düşünmedim. Ayağım beklediğimden daha önce iyileşti ve çalışmalara devam ettim." diye konuştu.

Evde istirahat ettiği süre boyunca zaman zaman kalkıp takımın antremanlarını izlemeye gittiğini anlatan Mucize, takım arkadaşlarına İzmir'de yapılacak olan şampiyonaya katılma sözünü verdiğini dile getirdi.

Sakatlık sürecinde en büyük desteği kardeşi ve takım arkadaşı Rüveyda Kara'dan aldığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Doktor alçı çıkınca hemen spora başlayamayacağımı söyledi. Tekrar itfaiye sporlarına dönmemi istemedi. Çünkü bu branş sakatlığın en çok yaşandığı spor dalı. Sporcu olarak sağlığımız önemli ama bir risk alarak devam ettim. Çünkü milli takım, ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı üstümüzde taşıyoruz. Çok gurur verici. Hocalarımız ve itfaiye müdürlüğümüz de çok büyük destekçimiz, bizden beklentileri vardı."

"Kendini riske attı"

Kadın İtfaiye Milli Takımı Antrenörü İtfaiye Amiri Yaşar Korkmaz da Kara'nın performansının şampiyona boyunca kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Korkmaz, Mucize Kara'nın adı gibi şampiyonada bir mucizeye imza attığını dile getirerek, "Bir sporcu için ikinci sakatlıktan dönmek zordur ama Mucize kendisine iyi baktı. Takım içinde Mucize'nin çok iyi görev yaptığı yerler vardı. O gittikten sonra orayı doldurmak zorlaştı. Belki tam iyileşmeden, kendini riske atarak takıma döndü." diye konuştu.

Mucize'nin üstün gayret sarfettiği yarışmanın motopomp etabında takımın az bir farkla üçüncülüğü kaçırdığına değinen Yaşar, İtfaiye Kadın Olimpiyat Takımı'nın 7 takımın katıldığı şampiyonayı 5'inci bitirdiğini, gelecek yıl daha iyi hazırlanıp iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.