Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. haftası oynandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-93 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Thompson ve Mert Çevik'in sayılarıyla hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, Green ve Eldridge'nin 3 sayılık basketleriyle cevap veren Trabzonspor, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vasiliauskas, Heslip ve Deniz Kılıçlı ile skor üreten bordo-mavili takım, 19. dakikada farkı 9 sayıya (52-43) çıkardı, soyunma odasına da 55-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında Obekpa, Green ve Vasiliauskas'ın basketleriyle etkili olan Trabzonspor, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 67-46. Karadeniz temsilcisi, final periyoduna da 20 sayı önde (88-68) girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Trabzonspor, salondan 111-93 galip ayrıldı.