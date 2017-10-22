  • 22 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.331
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.023
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. haftası oynandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. haftası oynandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-93 yendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. haftası oynandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-93 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Thompson ve Mert Çevik'in sayılarıyla hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, Green ve Eldridge'nin 3 sayılık basketleriyle cevap veren Trabzonspor, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vasiliauskas, Heslip ve Deniz Kılıçlı ile skor üreten bordo-mavili takım, 19. dakikada farkı 9 sayıya (52-43) çıkardı, soyunma odasına da 55-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında Obekpa, Green ve Vasiliauskas'ın basketleriyle etkili olan Trabzonspor, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 67-46. Karadeniz temsilcisi, final periyoduna da 20 sayı önde (88-68) girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Trabzonspor, salondan 111-93 galip ayrıldı. 

Etiketler: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER