Taha Akgül'ün hedefi yeniden Avrupa şampiyonluğu

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki isminin verildiği spor salonun açılışına katılmak için memleketi Sivas'a gelen Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle ağrılarının olduğunu söyledi.

Buna rağmen Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Taha, 2012, 2013, 2014 ve 2015'te Avrupa şampiyonu olduğunu 2016'da ise fire verdiğini anlatarak, "İnşallah 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu unvanını tekrardan almak istiyorum. Son olimpiyat şampiyonu olarak favoriyim, bütün rakiplerim bana hazırlanıyorlar. Hedefim 5. kez Avrupa şampiyonluğu, bunun için inşallah oraya gidip en iyi şekilde ülkemi temsil edeceğim." diye konuştu.

Milli sporcu, şampiyon olabilecek gücü kendinde hissettiğini ve bu yüzden Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduğunu dile getirdi.

"3-4 ay ayaklarım yere basmadı"

Taha, olimpiyat şampiyonu olduktan sonra rehavete kapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"4 defa Avrupa, 2 defa dünya şampiyonu oldum hiç rehavete kapılmadım. Olimpiyat bambaşkaydı, yani spor tarihinin en büyük organizasyonu. Biraz rehavete kapıldım, özellikle antrenmanlara odaklanmada, motivasyon açısından çok sıkıntı yaşadım. 3-4 ay özellikle ayaklarım yere basmadı, diyebilirim. Şimdi tekrardan rakiplerimin bana hazırlandıklarının bilincindeyim, onlar beni yenmek için hazırlanıyorlar. O yüzden bunu düşünerek tekrar idmanlara başlamam gerektiğini biliyordum ve başladım. Üç aydır iyi çalışıyorum ve Allah'a hamdolsun durumum iyi. İnşallah, bu Avrupa şampiyonluğu ayaklarımın yere basması açısından çok önemli olacak. Olimpiyat rehavetini üzerimden attım."