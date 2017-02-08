  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Taha Akgül yine zirvede

Serbest stilde mücadele eden milli güreşçi, UWW tarafından yapılan sıralamada ocak sonu itibarıyla 125 kiloda yine ilk sırada yer aldı.

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Taha Akgül yine zirvede
Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, 2017 yılına da zirvede girdi. Milli sporcu, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yapılan sıralamada, ocak sonu itibarıyla 125 kiloda yine ilk sırada yer aldı.
 
UWW'nin internet sitesindeki açıklamada, ocak ayı itibarıyla sıkletlerinde ilk 20 arasına giren sporculara yer verildi. Türkiye'den 18 sporcunun bulunduğu listede, serbest stil 125 kiloda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk sıradaki yerini korudu.
 
Serbest stilde, 86 kiloda Selim Yaşar 2., 74 kiloda ise Soner Demirtaş 4. sırayı elde etti. Grekoromen stilde ise 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 80 kiloda Aslan Atem 2., 98 kiloda Cenk İldem 4. oldu. 
 
Etiketler: Taha Akgül, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, dünya güreş birliği 125 kilo sıralaması
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